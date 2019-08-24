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Esad’ın danışmanından skandal açıklama: Türk gözlem noktalarını imha ederiz

Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'de tansiyon bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde gözlem noktasına gitmekte olan Türk konvoyuna hava saldırısı düzenlenirken, dün ise Suriye ordusu 9 nolu Türk gözlem noktasının da içinde bulunduğu alanı kuşattıklarını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından skandal bir açıklama da Esad'ın danışmanından geldi.

13:15 -
Haberler Dünya
Esad’ın danışmanından skandal açıklama: Türk gözlem noktalarını imha ederiz

Lübnan’da yayın yapan el Mayadin televizyonuna demeç veren Buseyna Şaban, Türkiye’nin son dönemdeki eylemleriyle militanlara silah tedarik ettiğini kanıtladığını öne sürdü.

Sputnik’in aktardığı habere göre “Türkiye, Astana görüşmelerinde varılan mutabakatları yerine getirmedi ve gözlem noktalarını silah transfer tesislerine ve Suriye topraklarını işgal noktalarına dönüştürdü” diyen Şaban, Türk gözlem noktaları ve El Nusra Cephesi’nin silah alışverişi yaptığını ve Suriyelilere karşı suç işlediğini savundu.

Şaban, “Murik köyündeki Türk gözlem noktası kuşatma altında. Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarını ve militanları imha edebilir” tehdidinde bulundu.

Son güncelleme: android-time 13:24 24.08.2019
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