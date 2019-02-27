Eski avukatı Trump’a ateş püskürdü: Kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğim

Uzun yıllar ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlığını yapan Michael Cohen Kongre'de ifade vermeden önce yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı'nı ‘ırkçı ve hilebaz’ olarak adlandıracağını ve suçlamalarını kanıtlayıcı belgeler de sunacağını duyurdu.

Cohen'in açıklaması Amerikan Politico.com sitesinde yayımlandı. Açıklamada “Trump ırkçıdır, dolandırıcıdır, hilebazdır” ifadesi yer alıyor. Michael Cohen ayrıca, 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında Demokrat Parti'nin çalınan ve Wikileaks tarafından yayımlanan elektronik postasından Trump'ın önceden haberi olduğunu da öne sürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Donald Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Michael Cohen hapis süresini azaltmak için yalan söylüyor” ifadesini kullandı.

YALAN İFADE VERMİŞTİ

10 yıl süreyle Donald Trump'ın avukatlığını yapan Michael Cohen Başkan ile anlaşmazlığa düşmüştü. Cohen Aralık ayında Trump için çalıştığı dönemdeki faaliyetlerinden suçlu bulunarak üç yıl hapse mahkûm edilmişti. Daha önce Kongre komisyonuna yalan ifade vermek, “yasa dışı para ödemek”, seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırmak ve Moskova’daki emlak projesi için Trump’a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten hüküm giyen Cohen’in cezaevine girişi Mayıs ayına ertelenmişti.

Beyaz Saray Michael Cohen’in Kongre komisyonlarına yine yalan ifade vereceğini öne sürdü