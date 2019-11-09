Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula, serbest bırakılacak

Brezilya’nın yolsuzlukla suçlanarak hapse atılan eski Devlet Başkanı Lula da Silva hakkında tahliye kararı verildi.

Gelişme, Yüksek Mahkeme’nin mahkumların ancak tüm temyiz haklarını tükettikten sonra hapse atılması yönünde karar almasının ardından geldi.

Mahkemenin kararının, 2003-2010 yıllarında Brezilya’yı yöneten ve Nisan 2018’den bu yana cezaevinde bulunan 74 yaşındaki eski Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yanı sıra 5 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasının önündeki engeli kaldıracağı ifade ediliyor.

Diğer yandan Lula’nın destekçileri, cezaevi önünde tahliye saatini beklemeye başladı.

Lula, temyiz süreci devam ederken tutuksuz yargılanacak.

2003’ten 2010’a kadar Brezilya’nın devlet başkanlığını yapan Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, ‘Araba Yıkama’ olarak bilinen büyük bir yolsuzluk planına ilişkin bir soruşturma sonucu 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lula, hakkındaki tüm suçlamaları şiddetle reddetmişti. Bu yılın nisan ayında, Lula’nın cezası sekiz yıl, 10 aya indirilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı seçilen aşırı sağcı Jair Bolsonaro, seçimlerdeki rakibi ve eski Devlet Başkanı Lula da Silva’nın tutuklanmasını sağlayan yargıç Sergio Moro’yu geçen yıl adalet bakanı yapmıştı. AA