Eski devlet başkanı kefaletle serbest kaldı

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Yüksek Mahkemesi’nin bozulan sağlık durumu ve diğer nedenlerden dolayı kefaletle serbest bırakılma talebini onayladığı Lee, cezaevinden ayrıldı.

Temyiz sürecinde Lee’nin 1 milyar won (yaklaşık 886 bin dolar) karşılığında serbest bırakılmasını onaylayan mahkemenin, eski devlet başkanına kayıtlı ikametgahından çıkmaması ve yalnızca aile üyeleri ve avukatları ile görüşmesi şartını getirdiği kaydedildi.

Görüşmeleri takip altına alınacak Lee’nin hastaneye gitmek için de mahkemeden izin alması ve eve döndüğünü bildirmesi gerekecek.

Lee, geçen yılın ekim ayında 15 yıl hapis ve ayrıca 13 milyar won (yaklaşık 11.5 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı. Lee, kararı temyize götürmüştü.

10 MİLYON DOLAR RÜŞVET

Cezaevindeki Lee, rüşvet, görevini kötüye kullanmak, vergi kaçırmak, devlet başkanlığına ait binlerce belgeyi ofis dışına yasa dışı çıkarıp bunları özel mülkte saklamak ve seçim yasasını ihlal etmekle suçlanıyordu. Lee’nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyordu.

Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun’a ait görünen oto yedek parçası şirketi DAS’ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyordu.

Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee’nin, 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedilmişti.