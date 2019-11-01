Eski kralı zorda bırakacak hamle: Beş aylık bebeğini ilk kez gösterdi!

27 yaşındaki Voyevodina, beş aylık bebeğini “İşte benim prensim” diyerek dünya kamuoyuna gösterdi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Rus güzel, “Tamamen babasına benziyor ve Asyalıya benzer bir yüzü var” dedi.

Oksana Voyevodina, İsmail’e Haziran 2018’deki şaşaalı düğünün ardından çıktıları balayında, Avustralya’da hamile kaldığını iddia ediyor.

Eski Malezya Kralı 5. Muhammed ise, Voyevodina ile olan evliliğinden doğan çocuğun kendisine ait olmadığını savunuyor.

Gözlerden uzak yaşayan 50 yaşındaki eski kral, Voyevodina ile ilişkisini genç kadın 4 aylık hamileyken sonlandırmıştı.

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ANNELİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Eski eşini eleştirmek için İngiliz Daily Mail gazetesini seçen Voyevodina, “Şimdi anneliğimin her anının keyfini çıkarıyorum ve babasının doğduğu günden başlamak üzere her şeyi kaçırmasına üzülüyorum” dedi.

Bebeğini dizlerine alarak konuşan Oksana Voyevodina, “Sizlere İsmail Leon’u tanıtmak istiyorum. O çok tatlı ve sevimli bir bebek. Tıpkı annesi gibi akıllı. Babası kadar yakışıklı. Çok konuşkan ve onu çok ama çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

HAVUZDA SEKS İLİŞKİYİ BOZDU

Kelantan Sultanı olan Muhammed, ocak ayında herkesi şaşırtan bir kararla tahtan feragat etmiş ve Rus güzel Oksana Voyevodina ile evlenmişti.

Çiftin arasının Rus güzelin geçmişiyle ilgili haberlerin yayınlanmasıyla bozulmuş olabileceği düşünülüyor.

Oksana Voyevodina'nın Rusya'da yayınlanan bir reality şovda yarışmacılarından biriyle havuzda seks yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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‘NESNEL KANIT YOK’ DİYOR

İngilizce yayın yapan Singapur merkezli ‘Straits Times' gazetesine geçen temmuz ayında konuşan avukat Koh Tien Hua, Leon’un biyolojik babasının Sultan Muhammed olduğuna dair nesnel kanıt olmadığını ifade etmişti.

Eski Kral Muhammed'i temsilen konuşan avukat Koh, “Çiftin haziran ayında İslami geleneklere göre boşandığını” vurgulamıştı. Buna göre; Muhammed bir tanığın huzurunda üç kez “boş ol” diyerek Voyevodina'dan ayrılmıştı.