Esma Esad resmen duyurdu: Flaş kanserle savaşı yendi

Bir insanlık dramının yaşandığı Suriye’de en çok eleştirilen figürlerden biri olan Esma Esad kanseri yendiğini duyurdu. Siyasi ve insani krizin 8 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye’de uluslararası kamuoyu Esma Esad’ı, pasif olmakla ve savaşı durdurmak için mücadele etmemesi sebebiyle sık sık eleştiriyordu.

Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve en az 11 milyon insanın evinden olduğu bu tarihin en büyük krizi sırasında geçen yıl kansere yakalandığını açıklayan Esma Esad bugün devlet televizyonuna açıklama yaptı. 43 yaşındaki Esma Esad hastalığı yendiğini söyledi. Londra’da dünyaya geldikten sonra bir yatırım bankacısı olarak çalışan ve daha sonra Beşar Esad ile evlenen Esma Esad, “Yolculuğun sonuna geldim ve bütün yorgunluğum ve acım gitti. Allah’a şükür hepsi bitti. Tamamen kanseri yendim” dedi. Esma Esad, askeri hastanede kemoterapi gördüğünü söyledi.