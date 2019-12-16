Estonya ve Finlandiya arasında krize neden olmuştu! Özür diledi

İçişleri Bakanı Helme’nin bir röportajında dünyanın en genç başbakanı unvanının da yeni sahibi 34 yaşındaki Marin hakkında kullandığı “tezgahtar kız” ifadesi, iki ülke arasında krize neden oldu.

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“GÖREVİNE SON VERİLMESİ GEREKİYOR”

Eski Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Paet, Helme’nin bu ifadelerinin Estonya-Finlandiya ilişkilerine ciddi zarar verdiğini, Helme’nin görevine son verilmesi gerektiğini savundu.

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ÖZÜR MESAJI GÖNDERİLDİ

İki ülke arasında gerginliğe neden olan olayın ardından Estonya Cumhurbaşkanı Kaljulaid, Fin mevkidaşı Sauli Niinistö’ye özür mesajı göndererek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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BAKANLARDAN MARIN’E DESTEK

Bu arada, yaşanan skandalın ardından birçok Estonyalı bakan da sosyal medyadan #ProudOfIt (Bundan dolayı gururluyuz) etiketiyle paylaşımlar yaparak gençliğinde tezgahtarlık yapan Marin’e destek oldu.

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Kamyon şoförlüğünden gazete satıcılığına kadar gençlik dönemlerinde yaptıkları işleri paylaşan bakanlar, aşırı sağ siyasetteki nefret söylemlerini kınadı. AA