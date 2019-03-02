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Ev sahipleri neye uğradığını şaşırdı… Apartmanın çatısına uçak düştü!

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak bir apartmanın çatı katına düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.

09:51 -
Haberler Dünya
Ev sahipleri neye uğradığını şaşırdı… Apartmanın çatısına uçak düştü!

ABD basınındaki haberlere göre yerel itfaiye yetkilileri, küçük bir uçağın, Florida’nın Fort Lauderdale kentindeki bir apartmana çarptığını açıkladı.

Yetkililer, apartmanın 16. ve 17. katına çarpan uçağın apartmanın havuz bölümüne düştüğünü aktardı.

Piper PA-25 tipi uçağın pilotunu kazada hayatını kaybederken, apartmandakilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı.

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), uçağın Florida’nın Pembroke Pines bölgesindeki North Perry Havalimanı’ndan kalktığını bildirdi.

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