Evde oturamam ölene kadar çalışacağım

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi ve bu ödülü kazanan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe adını yazdıran 97 yaşındaki ABD'li John B.

Goodenough, ödülün hayatında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve her gününü laboratuvarda geçirmeye devam edeceğini söyledi. Lityum-iyon pillerinin de mucidi olan Goodenough, 1 milyon dolarlık ödülü, yine bu alandaki keşifleriyle tanınan İngiliz kimyager M. Stanley Whittingham ve Japon kimyager Akira Yoshino ile birlikte paylaşacak.

EVDE Mİ OTURAYIM?

Goodenough, kendisiyle yapılan ilk röportajda ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, gazetecinin “Nobel Ödülü'nü kazanan en yaşlı bilim insanısınız. Öğrendim ki hâlâ her gün laboratuvarda çalışıyormuşsunuz. Bu ödül hayatınızı değiştirecek mi” sorusuna “Evet, çalışıyorum. Ne yapmalıyım? Emekli olup evde ölümü mü bekleyeyim” diye yanıt verdi.

KEŞİFLERİM NÖTR

Goodenough, lityum-iyon pilleri üzerindeki çalışmaları hakkında da “Topluma yararı olmasına ve insanları bir araya getirmesine bir faydası varsa sevinirim ama keşiflerimi ahlaki olarak nötr görüyorum. Bu onları nasıl kullandığınıza bağlı. Eğer insanlar benim pillerimi yararlı şeyler için kullanıyorsa bundan mutluluk duyarım” diye konuştu.

1922 yılında Almanya'da doğan John B. Goodenough, katı hal fizikçisi dalında halen Austin Texas Üniversitesi'nde makine mühendisliği ve malzeme bilimi profesörü olarak görev yapıyor. Goodenough, 2014 yılında lityum-iyon aküye katkılarından dolayı Charles Stark Draper Ödülü'nü de almıştı.

Nobel Fİzİk ödülü'nü kazanan Prof. Queloz: İlk işim yeni bir bisiklet almak

Nobel Fizik Ödülü'nü ötegezegen çalışmalarıyla 3 meslektaşıyla birlikte kazanan Cambridge Üniversitesi Profesörü Didier Queloz da, ilk işinin yeni bir bisiklet almak olacağını söyledi. Ödülün açıklandığı sabah, lastiği bir önceki gün patladığı için güne bisikletindeki sorunlarla başladığını aktaran Queloz, “İlk işim yeni bir bisiklet almak olacak” dedi. Ödülün hayatını sonsuza kadar değiştireceğine inandığını belirten Queloz, “Tabiri caizse at gibi çalışıyorum çünkü hırslıyım. Ailem kabullendi. Yine aynı tempoyla çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.