Evlilik hazırlığı yapan ünlü oyuncu çileden çıktı: Bütün paramı elimden alacak

ABD’li ünlü oyuncu Nicolas Cage, sosyal medyada yayılan sıra dışı bir görüntüyle gündemde. Partneri Erika Koike’yle evlilik hazırlığı yaptığı iddia edilen 55 yaşındaki Cage, geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta görüntülendi.

Evlilik işlemleri için başvuruda bulunduğu öne sürülen çift, videoda hararetli bir şekilde tartışırken görülüyor. İşlemleri yapan çalışanlara da bağıran Cage, “Onun uyuşturucu kaçakçısı bir sevgilisi var. Bunu yapmayacağım…” derken, Koike’nin ise “Senden hiçbir zaman bunu istemedim” dediği duyuluyor.

Alkollü olduğu da öne sürülen Cage ‘Tamam gidelim o zaman’ derken, çift bunun üzerine binayı terk ediyor.

Daily Mail’in görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre Cage’in, içeride olduğu sırada “Bütün paramı elimden alacak” ifadelerini kullandığı da belirtiliyor. Çiftin evlilik yüzünden tartıştığı belirtilirken, yine görgü tanıklarının iddiasına göre özel bir odaya alınan çift, gerekli belgeleri aldıktan sonra adliyeden ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez Cage’le birlikte görüntülenen Koike’nin, film setlerinde makyöz olarak çalıştığı belirtiliyor. Cage daha önce 3 kez evlilik yapmıştı.