F-35 projesinin bir numarasından yaptırım çıkışı: Türkiye almazsa sıraya giren ülkeler var

ABD merkezli Defense One dergisi, F-35’lerin ana üretici firması Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson’un New York’ta düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmasına yer verdi. Yazıda, Hewson’un konuşmasında ‘ABD’nin Türkiye’ye yönelik olası F-35 yasağından etkilenmeyeceğini, hali hazırda başka ülkelerin de Türkiye’nin uçaklarına talip olduğunu’ söylediğini aktardı.

Yazıyı kaleme alan Marcus Weisgerber, “Hewson, 100 F-35’in beklenen satış oranında düşüş yaşanacağından endişelenen yatırımcıları sakinleştirdi” derken, pek çok ülkenin Türkiye’den boşalan yerleri doldurabileceğini söyledi.

Weisgerber’in yazısı şöyle devam ediyor:

Hewson, Lockheed’in Türk pilotlarının eğitimden geçirildiği Arizona’daki Hava Kuvvetleri Üssü’ne dört adet F-35 verdiğini ve mevcut plana göre şirketin Türkiye’ye yılda yaklaşık sekiz jet göndermeyi planladığını açıkladı.

‘GERÇEKTEN İSTİYORLAR’

Hewson, “Bu önemli bir miktar değil. Eğer Türkiye’nin uçakları teslim alamaması ile sonuçlanacak bir yaptırım uygulanması durumunda, şimdi ya da gelecekte yeri doldurulacaktır. Aslında, pek çok ülke şöyle diyor: ‘Biz onların uçaklarını alacağız.’ Uçakları gerçekten istiyorlar. Bu açıdan, Türkiye noktasından bakıldığında, durumun bizim açımızdan bir etkisi olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.”