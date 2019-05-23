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Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi

Sosyal medya platformu Facebook, 2019'un ilk üç ayında yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabı silerek rekorunu kırdı.

20:51 -
Haberler Dünya
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi

Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk çeyreğinde platformdaki yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabın silindiği bildirildi. Son 6 ayda platform üzerinde rahatsız edici sahte hesaplarda ciddi artış yaşandığı ve bunun nedeninin otomatik saldırılar olduğu belirtilen açıklamada, 2018’in ilk çeyreğinde 1,2 milyar hesabın silindiği ve bu yılki rakamın geçen yılı neredeyse ikiye katladığına işaret edildi. Amerikan basını, söz konusu rakamın, Facebook’un tek çeyrekte en fazla hesap silme rekoru olduğunu yazdı. AA

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Son güncelleme: android-time 20:53 23.05.2019
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