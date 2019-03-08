Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Facebook’tan flaş karar! O hesapları kapattı

Facebook, siyasi tartışmaları manipüle eden ve nefret yayan yaklaşık 150 facebook hesabını kapattı.

21:48 -
Haberler Dünya
Facebook’tan flaş karar! O hesapları kapattı

Kapatılan hesapların siyasal tartışmaların yapıldığı forumlarda, nefret söylemiyle İngiltere siyasetini hedef aldıkları; 137 hesabı işleten bireylerin Facebook ve Instagram’daki gruplar ve sayfalarda kendilerini ‘aşırı sağ ve aşırı sağ karşıtı eylemciler’ olarak tanıttıkları belirtildi.

İLGİLİ HABERApple'ın kurucusu Facebook'u bombaladıApple'ın kurucusu Facebook'u bombaladı

İngiliz Daily Mail gazetesi soruşturma kapsamında yer alan hesapların, kendilerini ”anti aşırı sağ ve sağa eğimli” olarak tanıttığını; söz konusu hesaplardan birinin 20 binden fazla diğerimin ise 12 binin üzerinde takipçisi bulunduğunu yazdı.

İLGİLİ HABERFacebook kendini tehdit ve küfür eden kişileri izliyorFacebook kendini tehdit ve küfür eden kişileri izliyor

İngiltere siyasetini hedef alan bu hesapların sıklıkla göç, konuşma özgürlüğü, ırkçılık, LGBT sorunları, aşırı sağ politikalar, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunlar ve İslam ve Hıristiyanlık dâhil dini inançlar gibi konular da dâhil olmak üzere yerel ve politik haberler yayınladıkları kaydedildi.  DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more