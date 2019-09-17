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Facebook’tan Netanyahu’ya ikinci kez paylaşım engeli

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hesabı üzerinden otomatik mesajlaşma yazılımı "Chatbot" aracılığıyla paylaşım yapmasını, seçim günü kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle engelledi

23:43 -
Haberler Dünya
Facebook’tan Netanyahu’ya ikinci kez paylaşım engeli

Facebook'tan yapılan açıklamada, söz konusu hesabın seçim günü anket yayınlayarak “yerel yasaları ihlal ettiği” için, gün içinde sandıklar kapanana kadar hesabı üzerinden otomatik mesajlaşma yazılımı “Chatbot” aracılığıyla paylaşım yapmasının yasaklandığı belirtildi.

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Netanyahu ise sosyal medyadan paylaştığı videoda, söz konusu uygulamayla seçmenlerle irtibata geçtiğini savunarak, ülkenin seçim komisyonu tarafından “orantısız” ve “haksız” yere partisi Likud’un hedef alındığını iddia etti.

Netanyahu’nun sosyal medya hesabı, geçen hafta da İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik tahrik edici paylaşımları nedeniyle, Facebook tarafından engellenmişti.

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Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar.” şeklinde İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik ifadelerde bulunmuştu.  AA

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Son güncelleme: 23:45 17.09.2019
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