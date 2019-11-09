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Fast food restoranında akılalmaz görüntü… Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı!

Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan bir fast food restoranındaki akılalmaz olay İngiltere'yi karıştırdı. Tuvalete giren bir müşteri, dakikalar sonra yarı çıplak bir şekilde restorandan kaçtı. Olayın sebebi ise restoran görevlileri tuvaleti kontrol ettiğinde ortaya çıktı...

Sozcu.com.tr
15:28 -
Haberler Dünya
Fast food restoranında akılalmaz görüntü… Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı!

İngiltere’nin Kent bölgesinde yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Restorana gelip yemek yemeye başlayan ismi açıklanmayan adam, bir süre sonra tuvalete gitti.

Dakikalar sonra tuvaletten yarı çıplak bir şekilde çıkan adam restoranı koşarak terk etti. Müşteriler neler olduğuna anlam veremezken, tuvaleti kontrol eden restoran görevlileri gözlerine inanamadı.

Tuvaletin kullanılmaz halde olduğunu gören çalışanlar, adamın üzerine pislediği pantolon ve iç çamaşırını da içeride buldu. Restoranın güvenlik kameralarını incelendiğinde, adamın tuvaletten koşarak çıktığı da saniye saniye görüntülendi.

Sosyal medyada görüntüler hızla yayılırken, kullanıcılar ‘Bir insan bunu nasıl yapar?’ görüşünde birleşti.

Son güncelleme: 15:35 09.11.2019
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