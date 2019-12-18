Fast food zincirinde gece mesaisi dehşeti! İki çalışan hayatını kaybetti

Peru’nun başkenti Lima’daki bir McDonald’s şubesinde çalışan 19 yaşındaki Alexandra Porras Inga ile 18 yaşındaki Gabriel Campos Zapata, Pazar günü gece mesaisinin bitmesiyle mutfağı temizlemeye başladı.

New York Times’ın haberine göre, temizlik sırasında Inga içecek makinesinden elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşını kurtarmak için Zapata da hamle yaparken, kendisini de elektrik çarptı.

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Diğer iş arkadaşlarının iki genci hareketsiz şekilde bulması sonrası sağlık ekiplerine haber verildi. Restorana gelen ekipler, iki çalışanın da hayatını kaybettiğini belirledi.

YÜKLÜ PARA CEZASI ÇIKABİLİR

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, restoranın ihmali tespit edilirse yüklü miktarda para cezası verilebileceği ifade ediliyor.

Restoranların Peru’da işletilmesini üstlenen şirketten yapılan açıklamada ise, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyulduğu ve yetkililerle durumun aydınlatılması için işbirliği yapıldığı belirtildi.

Öte yandan olay sonrası şirketin aldığı karar gereği, ülke genelindeki fast food zincirine bağlı tüm şubelerin iki gün süreyle kapalı kalacağı duyuruldu.