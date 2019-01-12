FBI, ABD Başkanı Trump’ın Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturmuş

New York Times gazetesi, FBI'ın ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiği 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etti.

New York Times’ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey’i kovmasının ardından davranışlarının ulusal güvenlik tehdidi teşkil edip etmediğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberde, FBI’ın ayrıca Trump’ın ”bilerek” Rusya için çalışıp çalışmadığı ya da ”farkında olmadan” Rusya’nın etkisinde kalıp kalmadığının incelediği öne sürüldü.

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COMEY’İ KOVMASI ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

FBI’ın 2016’da seçim kampanyası sırasında Trump’ın Rusya ile bağlantısından şüphelendiği belirtilen haberde, Trump’ın göreve geldiği 2017’de ise bu bağlantılarla ilgili iddiaları soruşturan FBI Başkanı James Comey’i kovmasının şüpheleri güçlendirdiği kaydedildi.

Haberde ayrıca FBI’ın başlattığı soruşturmayı, ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller’in devraldığı belirtildi. AA