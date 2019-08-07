FBI’dan California’daki saldırıya iç terörizm soruşturması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), California’nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali’nde 3 kişinin öldüğü ve 12 kişi yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kurum adına açıklama yapan FBI yetkilisi John Bennet, yapılan incelemelerin ardından saldırganın şiddet içerikli ideolojilere sahip olduğunu ve yemek festivaline plan dahilinde saldırdığını kaydetti.

Saldırganın yemek festivalinin yanı sıra aralarında dini yapılar, siyasi kuruluşlar, federal binalar ve mahkemelerin de olduğu bir saldırı listesi yaptığını vurgulayan Bennet, saldırının “iç terörizm” kapsamında ele alınacağını vurguladı.

John Bennet, “Yaptığımız incelemeler sonucunda saldırganın şiddet içerikli ideolojileri savunduğuna dair birçok delil bulduk. Saldırganın çok çeşitli şiddet eylemlerine meyil gösterdiğini görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.