Festivalde korku dolu anlar… Belediye başkanı neye uğradığını şaşırdı!

Madrid'in Mataelpino kasabasında düzenlenen geleneksel Boloencierro festivali, dev bir toptan kaçmaya çalışan insanların katılımıyla gerçekleştirildi. Geçen seneki festivalde 2 kişinin ağır yaralanması sonucu katılımcılara kask takma zorunluluğu getirildi ve topun kilosu 200 kilodan 30 kiloya indirildi.

Görüntülerde, beyaz dev bir topun yuvarlanarak belediye başkanına çarptığı ve başkanın çitlere doğru savrulduğu görülüyor.

Hastaneye kaldırılan belediye başkanının dirseğinde kanama olduğu ve dikiş atıldığı bildirildi. Kazanın ardından yerel basına konuşan belediye başkanı, topun ağırlığının azaltılmasına rağmen kaza yaşanabildiğini söylerken, kask kullanımının önemine dikkat çekti. (DHA)