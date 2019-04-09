FETÖ’cü Akın İpek’in iade talebi ikinci kez reddedildi

İngiltere, geçen kasım ayında Ankara’nın iade talebini ‘siyasi’ olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Euronews’deki habere göre, Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesinin bu kararının temyize taşınmasını isteyen Türkiye’nin başvurusu Yüksek Mahkeme’den geri döndü.

FETÖ’den aranan İpek, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki Gülen hareketine mensup olmak ve maddi destek sağlamakla suçlanıyor. İş adamı İpek ise iddiaları reddediyor.

DAVANIN TARİHÇESİ

23 Mayıs 2018’de İngiltere’de gözaltına alınan eski Koza Holding yöneticisi İpek, çıkarıldığı mahkemece 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılmıştı.

İpek, 2015 yılında sahibi olduğu şirketlere baskın düzenlenmesinden kısa bir süre önce yurt dışına çıkarak İngiltere’ye yerleşmişti. Sonrasında holdingine el konulan İpek hakkında iade talebiyle dava açılmıştı.