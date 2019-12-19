Filmleri aratmayan olay! 55 yıl önce kaçırılan bebek bulundu

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan Chester ve Dora Fronczak’ın bir günlük bebeği Paul, 26 Nisan 1964’te Michael Reese Hastanesi’nden kaçırıldı. FBI’ın iki yıllık çalışması sonucunda New Jersey alışveriş merkezinde terk edilmiş iki yaşındaki bir çocuk, Fronczak çiftine kendi bebekleri olduğu söylenerek teslim edildi.

Aileye teslim edilen Paul Fronczak, çocukken kaçırıldığını öğrendiğinde 10 yaşındaydı. 40 yıl sonra ailesini ikna edip DNA testi yaptırdı ve gerçek ortaya çıktı. FBI aileye yanlış çocuk teslim etmişti.

Dora ve Chester tarafından yetiştirilen Paul Fronczak gerçek kimliğini bulma arayışına başladı. 55 yaşındaki bir çocuk babası Paul, biyolojik anne ve babasının olduğunu öğrendi.

FBI ise soruşturmayı yeniden başlatarak birkaç ay önce gerçek Paul Fronczak’ı buldu. Michigan'da yaşayan ve ismi gizli tutulan gerçek Paul şuan sessiz kalmayı tercih ediyor. Paul'ün gerçek babası öldü ama anne Dora hayatta ve 55 yıl sonra anne oğul kavuşması gerçek olacak mı merakla bekleniyor.