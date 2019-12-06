Filmleri aratmayan olay! Kuyumcu basıp otoyolu birbirine kattılar

ABD’nin Miami kentinde dün yerel saatle 16:15'te meydana gelen olayda, silahlı soyguncular bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcunun sahibinin silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular olay yerini terk etti.

Soyguncular bir taşıma şirketine ait kamyonu çalarak, sürücüsünü de rehin aldı.

Durumu ihbar alan polis ekipleri ile çaldıkları kamyonla kaçmaya çalışan soyguncular arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra köşeye sıkışan soyguncular polisle çatışmaya girdi.

Yetkililer, olayda 2 soyguncunun, kamyon sürücüsünün ve bir de sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. (DHA)