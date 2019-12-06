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Filmleri aratmayan olay! Kuyumcu basıp otoyolu birbirine kattılar

ABD’de kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı saldırganlar, olay yerini terk ederken taşıma şirketine ait bir kamyonu çaldı. Kilometrelerce kovalamacanın yaşandığı olayda 2’si soyguncu olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
12:14 -
Haberler Dünya

ABD’nin Miami kentinde dün yerel saatle 16:15'te meydana gelen olayda, silahlı soyguncular bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcunun sahibinin silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular olay yerini terk etti.

Soyguncular bir taşıma şirketine ait kamyonu çalarak, sürücüsünü de rehin aldı.

Durumu ihbar alan polis ekipleri ile çaldıkları kamyonla kaçmaya çalışan soyguncular arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra köşeye sıkışan soyguncular polisle çatışmaya girdi.

Yetkililer, olayda 2 soyguncunun, kamyon sürücüsünün ve bir de sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. (DHA)

ABD Miami Polis
Son güncelleme: 12:16 06.12.2019
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