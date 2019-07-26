Filmleri aratmayan soygun! Tam 170 milyon liralık altını çaldılar

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde hırsızlar, federal polisin kullandığı model araç ve kamyonetlere çıkartmalar yapıştırarak, dikkat çekmeden Guarulhos Havalimanı’na girdi.

Siyah takım elbiselerine federal polisin kullandığı rozetlerin benzerlerini takan silahlı grup üyeleri, Guarulhos Havalimanı'ndaki bir kargo terminalinde iki kişiyi rehin aldı. Şahıslar, 30 milyon dolar değerinde 750 kilo altını ve diğer değerli metalleri çaldı.

REHNİLERİ SERBEST BIRAKTILAR

Hırsızların Guarulhos Havalimanı’na yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta rehineleri serbest bıraktıkları açıklandı. Hırsızların çaldıkları değerli metalleri daha sonra bir minibüs ve bir ambulansa yükledikleri de iddia edildi.

Şimdiye kadar kimliği belirlenemeyen suçlularla ilgili havalimanı çalışanları da soruşturuluyor.

Havalimanı yönetiminin soygunla ilgili açıklamasında, “Federal polis araçları gibi kopyalanmış iki araç ve federal polis gibi hareket eden sekiz silahlı adam, kargo terminalinin ihracat bölümüne girdiler. İçlerinde altınların da bulunduğu ağırlığı 750 kiloyu bulan ve Zürih ile New York'a gönderilmesi planlanan değerli metalleri aldılar” denildi. İHA