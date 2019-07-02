Financial Times’tan kritik analiz: Trump’ın sözlerine güvenmek akıllıca olmaz

Gazete Osaka’daki “neşeli görüntüye” rağmen, S-400 anlaşması nedeniyle ABD ve Türkiye arasındaki çatışmanın bir “tren enkazına” dönüşebileceği görüşünü dile getiriyor. FT, Türkiye’nin Suriye savaşı nedeniyle Rusya karşısında kırılgan bir konumda olmasının denklemi zorlaştırdığını yazarak, “Erdoğan’ın Trump’ın hafta sonu ettiği samimi sözlere çok fazla güvenmesi pek de akıllıca olmaz” yorumunu yapıyor.

Gazete, “Kongrenin yaptırımlar konusunda Trump kadar iyimser olması pek mümkün değil. Washington birkaç kez Türkiye’nin hem F-35 savaş uçaklarını, hem de S-400 füze savunma sistemini aynı anda alamayacağını belirtti. Erdoğan’a, NATO üyesi Türkiye’ye, Rusya’nın yanında durması halinde ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’ (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanabileceği uyarısı yapıldı” ifadesini kullanıyor.

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S-400’ün Rusya lideri Vladimir Putin için diplomatik bir zafer olduğunu hatırlatan Financial Times, “Bu, NATO içinde uyumlu silah sistemleri ihtiyacını hiç sayan bir anlaşma. Eğer bu hava savunma sistemleri Türkiye topraklarına yerleştirilirse, Rusya, NATO’nun ana savaş uçağı olacak F-35’ler hakkında bilgi toplayabilir” yorumunu yapıyor.

Türkiye’nin bağımsız bir ülke olarak savunma konusunda kendi kararlarını verme hakkı olduğunu belirten FT, “Ancak NATO üyesi olarak da ittifakın güvenliği ve birliğinde delik açmaya da hakkı yok” ifadesini kullanıyor. Bu kuralın “Trump NATO’ya az aldırış etse de” geçerli olduğunu belirten FT, “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ilkesinin ittifakın en önemli ilkesi olduğunu hatırlatıyor.