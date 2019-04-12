Finlandiya sandık başına gidiyor: 5 Türk aday da yarışıyor

Finlandiya’da sağlık reformunu meclisten geçiremeyen Juha Sipila liderliğindeki merkez sağ hükümet istifa etti. Başbakan Sipila’nın istifasını Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’nun kabul etmesi üzerine Finladiya 14 Nisan Günü parlemento seçimlerine gidiyor. 200 milletvekilinden oluşan Finlandiya Parlementosu için yapılacak seçimlerde oy kullanacak yaklaşık 4 milyon 250 bin seçmenin 8 binini Türkler oluşturuyor. İklim Değişikliği ve İslamofobi tartışmalarının gölgesinde girilen seçimlerde 5 Türk aday arasında tek kadın aday olarak Yeşiller Partisi’nden 25 yaşındaki Merve Çağlayan da yarışıyor.

Türk siyasetinde uzun yıllar aktif olan Adalet Partisi'nin kurucularından Fehmi Çağlayan'ın torunu Merve Çağlayan, Finlandiya'da 14 Nisan Günü yapılacak parlamento seçimlerine Yeşiller Partisi'nden milletvekili adayı olarak giriyor. sözcü.com.tr’ye konuşan Merve Çağlayan, “Siyasete girmemin ana sebeplerinden biri dünyada ve Finlandiya'da artan yabancı karşıtlığına dur demek” dedi. Çağlayan, “Bu seçimlerdeki en önemli amaçlarımızdan biri bizlerin tekrar bu toplumun birer parçası olarak görülmemizi sağlamak. Son senelerde özellikle yabancılara karşı olan tavır değişikliği gözle görülür seviyeye çıktı. Maalesef bir çoğumuz günlük hayatlarımızda bile sürekli kendimizi iki kat daha fazla kanıtlamak zorunda bırakıldık. Finlandiya'da önceki nesil göçmenin ve yeni bir yere yerleşmenin ne kadar zor olduğunun farkındaydı. Fakat bu atmosfer yıllar geçtikçe yön değiştirdi. Dünyada artan yabancı karşıtlığı ile Finlandiya'da etkisini göstermeye başladı. Siyasete atılmamın sebeplerinden biri de artan yabancı karşıtlığına dur demek” dedi.

“İSMİMİZ YÜZÜNDEN İŞ GÖRÜŞMELERİNE ÇAĞRILMAMAYA SON VERECEĞİZ”

Son seçimlerde ırkçı partilerin oy oranlarının arttığına değinen Çağlayan, “Finlandiya'da binlerce yabancı yaşıyor, fakat bizim haklarımızı savunan, bizim yaşadıklarımızı yaşamış olan, zorluklarımızı anlayan kimse yoktu. İki ülkenin de kültürleri arasında büyümüş biri olarak bu adımı atmaya karar verdim. Son senelerde ırkçı partiler her ne kadar meclisimizde daha fazla koltuk kazanmış olsa da, biz bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Ben Finlandiya'da doğdum, büyüdüm ve benim gibi binlerce genç yaşıyor bu ülkede. Bir çoğumuzun ailesinin buraya gelme sebebi çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek içindi. Büyüklerimizin çabalarını boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım. Hepimizin bu dünyada hor görülmeden, ötekileştirilmeden yaşamaya hakkı var. Bu savaşı sonuna kadar vereceğim ve Finlandiya’da bir Türk olarak yaşamanın gururunu herkese göstereceğiz. Bundan sonra ismimiz yüzünden iş görüşmelerine çağrılmamaya son vereceğiz, okullarda zorbalığa karşı çıkacağız, başkalarının yaptığı saldırılar yüzünden suçlanmayı kabul etmeyeceğiz. Belediye meclisinde görev alırken Tampere belediyesinin anonim işe alınma başlaması için bir teklifte bulundum, eğer teklifimiz geçerse ilk adımı atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Kuzeninin Finlandiya'daki seçimlere katılmasını destekleyen İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ayşe Çağlayan, “Biz ailece hep siyasetin içinde olduk. Dedem Fehmi Çağlayan Kırşehir'in Mucur İlçe Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Adalet Partisi'nin kurucularından olurken, babam Kazım Çağlayan ise Anavatan Partisi'nin kurucuları arasında yer alarak Kırşehir Milletvekiliği yaptı. Ben de ülkemizin huzurunu tesis edeceğine inandığım İYİ Parti'de İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev alıyorum. Kuzenim Finlandiya'da ben de ülkemizde bir şeyleri düzeltme gayretindeyiz. İYİ Parti olarak da başka ülkelerdeki vatandaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Ben Merve'nin de seçimleri kazanacağını düşünüyorum” dedi.