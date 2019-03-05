First Lady Melania Trump, ABD’de Gülen okulunu ziyaret etti

Melania Trump, Oklohoma eyaletindeki Tulsa kentindeki, FETÖ'ye ait Dove School of Discovery'yi ziyaret etti. Melania Trump'ın FETÖ okulunu ziyareti “güvenlik” gerekçesiyle gizli tutuldu. Ziyaret, ancak sona erdikten sonra, bizzat Melania Trump'ın resmi Twitter hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Amerikan First Lady'si Twitter hesabından paylaştığı mesajda, FETÖ okulunun “öğretmenlerine, yönetimine ve öğrencilerine” kendisini ağırladıkları için teşekkür etti. Melania Trump mesajında ‘okulda büyük işler yapıldığını’ yazdı, eğitimde başarı için, sadece akademik başarının değil, ‘karakter ve değerlerin de önemli olduğunu’ vurguladı.

TÜRKİYE’NİN ÇALIŞTIĞI HUKUK FİRMASININ HEDEFİNDEKİ OKUL

Dove School of Discovery, ABD'de kurulu FETÖ bağlantılı Sky Holding tarafından kurulmuş durumda. Sky Holding, Türkiye'nin ABD'de FETÖ elebaşının iadesi, bu ülkedeki FETÖ bağlantılı şirket ve okulların kapatılması için anlaştığı hukuk firması Amsterdam and Partners'ın da hedefinde bulunuyor.

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Türkiye Cumhuriyeti'ne çalışan Amsterdam and Partners'ın kurduğu “Gülen investigation” adlı, ABD'deki FETÖ bağlantılı kişi ve kurumların ifşa edildiği internet sitesinde, Melania Trump'ın ziyaret ettiği Tulsa'daki Dove School of Discovery'nin ait olduğu Sky Holding, açık ifadelerle “FETÖ kurumu” olmakla suçlanıyor.

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Hukuk şirketinin internet sitesinde hatta, FETÖ'nün bu okul aracılığıyla Oklahoma'daki Amerikan vatandaşlarının vergilerinden 3 milyon doların “dolandırıldığı” bilgisi de yer alıyor.