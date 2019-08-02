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Flaş… Flaş… O gün geldi: Az önce resmen ayrıldılar

ABD, Rusya ile 1987 yılında imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen ayrılıyor. Reuters'ın son dakika haberinde, üst düzey ABD'li yetkililer, anlaşmadan resmi olarak ayrıldıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:57 -
Haberler Dünya
Flaş… Flaş… O gün geldi: Az önce resmen ayrıldılar

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan resmen ayrıldığı açıklandı. Haberde Trump yönetiminin bu anlaşmayı bırakma kararının arkasında Rusya’nın tutumu olduğu ifade edildi.

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Öte yandan NATO da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. NATO, anlaşmanın çöpe atılmasının sebebi olarak Rusya’yı gösterdi. NATO, Rusya’nın herhangi bir tehditte bulunması durumunda gereğinin yapılacağını belirterek, bazı savunma paketlerinin gündemde olduğunu duyurdu.

Son güncelleme: android-time 12:59 02.08.2019
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