Flaş… Flaş… O gün geldi: Az önce resmen ayrıldılar

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan resmen ayrıldığı açıklandı. Haberde Trump yönetiminin bu anlaşmayı bırakma kararının arkasında Rusya’nın tutumu olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Dünya için çok kötü bir haber! ABD resmen çekildi

Öte yandan NATO da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. NATO, anlaşmanın çöpe atılmasının sebebi olarak Rusya’yı gösterdi. NATO, Rusya’nın herhangi bir tehditte bulunması durumunda gereğinin yapılacağını belirterek, bazı savunma paketlerinin gündemde olduğunu duyurdu.