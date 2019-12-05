Floyd Mayweather ringlere eğlenerek hazırlanıyor… Tomar tomar para saçtı!

Bugüne dek çıktığı 50 maçta 50 galibiyet alan 42 yaşındaki Floyd Mayweather, 2017’de Conor McGregor’la yaptığı maçın ardından emeklilik hayatının tadını çıkarıyor.

Sosyal medyada lüks yaşamına dair paylaşımlar yapan Mayweather, ringlere dönmeden önce eğlencenin dozunu artırdı.

Miami’de bir gece kulübüne giden ünlü boksör, kesenin ağzını açtı.

Elindeki balya balya paraları kameraya gösteren Mayweather, ardından dansçıların üzerine saçtı.

Money (Para) lakabıyla tanınan Mayweather, lüks arabalara ve pahalı evlere olan düşkünlüğüyle biliniyor. Ünlü boksörün Las Vegas’ta kendine ait bir striptiz kulübü de bulunuyor.

Mayweather geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2020’de ringlere geri döneceğini duyurmuştu.