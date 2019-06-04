Forbes açıkladı… Jay-Z dünyanın ilk dolar milyarderi rapçisi!

Forbes, Jay-Z için, “Markaların reklamlarını yapmıyor. Başarısının sırrı, marka yaratması” yorumunu yaptı.

Jay-Z, müzik sektörünün yanı sıra gayrimenkul ve moda sektörlerine de yaptığı yatırımlarla biliniyor.

Gerçek adı ‘Shawn Carter’ olan Jay-Z ilk olarak 1996’da yayımladığı Reasonable Doubt albümüyle sükse yapmıştı.

Ünlü rapçinin eşi Beyonce’un da kişisel servetinin 335 milyon dolar olduğu, bu rakamın büyük çoğunluğunun müzikten ve reklamdan geldiği tahmin ediliyor.

Bir şarkısında “Ben iş adamı değilim, iş benim adamım” diyen Jay-Z, Forbes dergisine göre eğlence sektöründen çıkan birkaç milyarderden biri oldu.