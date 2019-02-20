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Fransa aylar sonra birleşti: Birbirine rakip eski cumhurbaşkanları bile bir araya geldi

Son aylarda sarı yelekli protestolarıyla zor günler geçiren Fransa dün uzun bir aradan sonra ilk kez kenetlendi... Fransa'daki bazı Yahudi mezarlarının saldırıya uğraması sonrasında başkent Paris'te binlerce insan antisemitizmi kınamak için yürüyüş yaptı. Yürüyüşe geçtiğimiz yıllarda birbirine rakip olan eski cumhurbaşkanları Hollande ile Sarkozy yan yana geldi.

09:38 -
Haberler Dünya
Fransa aylar sonra birleşti: Birbirine rakip eski cumhurbaşkanları bile bir araya geldi

Fransa’nın Alsas bölgesinde bulunan Yahudi mezarlığının dün saldırıya uğramasının ardından ülke genelinde binlerce kişi antisemitizmi kınamak için yürüyüş yaptı. Fransa’nın Alsas bölgesinde bulunan Quatzenheim şehrindeki Yahudi mezarlığının dün saldırıya uğramasının ardından ülke genelinde antisemitizmle mücadele için büyük yürüyüşler düzenlendi.

Hollande, etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner sosyal medyada “Antisemitizme karşı birlikteyiz” çağrısında bulunurken Paris’in Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş “Antisemitizme hayır diyorum” sloganıyla yürüyüş yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nazilerin sembolü olan gamalı haç işaretleriyle tahrip edilen mezarlığı ziyaret ettikten sonra Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile birlikte Holokost Anıtı’nı ziyaret etti.

Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy, yaşananları kınadı.

Yürüyüşe Fransa’nın eski cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ile François Hollande bir araya geldi. İki isim bir önceki seçimlerde rakip partilerden aday olmuş ve Sosyalist aday Hollande, Sarkozy’i hezimete uğratmıştı. Fransa’da 2018 yılında Yahudi karşıtlığı yüzde 74 artarak siyasetçileri alarma geçirdi.

Alsas bölgesindeki Yahudi mezarlarına gamalı haç çizilmişti.

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Son güncelleme: android-time 09:45 20.02.2019
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