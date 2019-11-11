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Fransa’da 5,4 büyüklüğünde deprem

Fransa'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19:30 -
Haberler Dünya
Fransa’da 5,4 büyüklüğünde deprem

Fransa Deprem Merkezi, Montelimar yakınlarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı. Depremin Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi. Bu depremin Fransa’da 2003’ten bu yana meydana gelen en etkili deprem olduğu kaydedildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde biri ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Teil’de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı. AA

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