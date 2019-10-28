Fransa’da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Fransız basınındaki haberlere göre, Bayonne’daki cami önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı. Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. 84 ve 87 yaşlarındaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

CAMİ ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

60’lı yaşlarındaki saldırgan gözaltına alınırken, Bayonne Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bayonne Kaymakamı Herve Jonathan ve Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray’in olay yerine gideceği kaydedildi. AA