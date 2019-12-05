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Fransa’da hayatı durduran eylemler! 285 bin kişi katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetiminin gündeme getirdiği emeklilik reformunu protesto etmek için yapılan eylemlere 285 bin kişi katıldı. Protestolarda göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandığı belirtildi. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Fransız hava yolu şirketi Air France, iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal etti. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'te güvenlik için 6 bin polis görevlendirildi. Öte yandan eylemlerde polisin attığı gaz kapsülü bir Türk muhabiri gözünden yaraladı.

22:04 -
Haberler Dünya
Fransa’da hayatı durduran eylemler! 285 bin kişi katıldı

Fransa’daki emeklilik reformu protestolarına katılım 500 bini buldu. Başkent Paris’te yürüyüşün sonlanacağı “Nation” Meydanı’na doğru dağınık gruplar halinde yürüyen göstericilerle polis arasındaki arbede yer yer devam ediyor.

Sendikalara göre, gösterilerin ana odak noktası olan Paris’te 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti.

AA – Fransa’da grevler nedeniyle Paris kuzey tren garı (Gare Du Nord) önünde toplanmaya başlayan vatandaşlara polis üst araması yapıyor.

Başkent Paris’te yürüyüşün sonlanacağı “Nation” Meydanı’na doğru dağınık gruplar halinde yürüyen göstericilerle polis arasındaki arbede yer yer devam ediyor.

Öte yandan, Fransız hava yolu şirketi Air France, iç hat uçuşlarının yüzde 30’unun iptal edildiğini duyurdu.

AA

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıklamıştı.

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Paris’te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180’i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

AA

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

AA – Fransa’da grevler nedeniyle metro hatlarının büyük bir bölümü hizmet vermemesiyle Gare Du Nord’da sakinlik oluştu.

Grev nedeniyle basılı gazetelerde çıkmazken, kamu radyosu yayınlarını durdurdu.

Yerel medyaya göre, Paris’teki ilk ve orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80’i iş bıraktı.

AA – Fransa’da grevler nedeniyle metro hatlarının büyük bir bölümü hizmet vermemesiyle Gare Du Nord’da sakinlik oluştu.

BİR TÜRK MUHABİR GÖZÜNDEN YARALANDI

Fransa’daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu bir Türk muhabir yaralandı.

Gösterileri yakından takip eden muhabir, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

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Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan muhabire ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

Bilinci yerinde olan muhabirin tedavisi hastanede devam ediyor.

AA – Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP ve Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF), Fransa Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla süresiz greve gitti.

REFORM EMEKLİLİK YAŞINI 64’E ÇIKARMAYI ÖNGÖRÜYOR

Macron'un hazırladığı reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını da kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor.

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Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor. (AJANSLAR)

AA

 

Son güncelleme: 22:12 05.12.2019
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