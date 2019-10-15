Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransız basını yazdı: YPG IŞİD’lileri serbest bıraktı!

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'lıların, kamplarında tuttukları IŞİD mensubu 10 kadını serbest bıraktığı bildirildi.

21:03 -
Haberler Dünya
Fransız basını yazdı: YPG IŞİD’lileri serbest bıraktı!

Le Parisien gazetesinin iki muhabirinin, sahada yaptığı çalışmaya dayanan haberine göre, Rakka’ya 50 kilometre mesafede bulunan bir kampta, YPG/PKK’lılar, terör örgütü IŞİD mensubu 10 Fransız kadını, 25 çocuğuyla birlikte serbest bıraktı.

Haberde ifadelerine yer verilen ve serbest bırakılan kadınlardan birinin “Kürtler (YPG/PKK’lılar) bize birden ‘çıkın buradan dediler’. Hiçbir şey anlamadık. Sonra hepsi gitti ve siviller kaldı.” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERHulusi Akar'dan IŞİD hapishanesi açıklamasıHulusi Akar'dan IŞİD hapishanesi açıklaması

FRANSA VATANDAŞI IŞİD’LİLER KAMPLARDA TUTULUYOR

Bir diğer serbest bırakılan kadının ise “Siviller bize şu an yardım ediyor, Fransa bizi kabul etmiyor. Kürtler (YPG/PKK’lılar) bizi Beşşar Esed rejimine teslim etmek istiyor. Yardım bekliyoruz.” dediği kaydedildi.

Haberde, terör örgütü YPG/PKK’lıların farklı kamplarında yüzlerce Fransız ailenin tutulduğu belirtildi. AA

Fransa IŞİD PKK Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 21:08 15.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more