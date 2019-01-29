Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransız Örümcek Adam 213 metrede gözaltına alındı

Dünyanın farklı bölgelerinde gökdelenlere tırmanarak şöhrete kavuşan ve "Fransız Örümcek Adam" lakabını alan Alain Robert bugün Filipinler'deydi. Bir gökdelene tırmanarak ofis çalışanları şaşkına çeviren Robert çatıda gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
10:06 -
Haberler Dünya
Fransız Örümcek Adam 213 metrede gözaltına alındı

Dünya’nın farklı ülkelerine giden ve buralardaki gökdelenlere tırmanarak, “Şehir tırmancısı” olduğunu söyleyen Fransız Alain Robert Filipinler’i karıştırdı. Uluslararası kamuoyu tarafından Fransız Örümcek Adam” lakabını alan 56 yaşındaki Robert, bugün Makati’deki GT International Tower isimli gökdelene tırmandı.

Hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan gökdelene çıplak elleriyle tırmanan Robert gökdelendeki ofis çalışanlarını resmen şaşkına çevirdi.

Ofis çalışanları pencereden dışarı bakınca Fransız Örümcek Adam'ı gördü.

Ofis çalışanları pencereden dışarı bakınca Fransız Örümcek Adam’ı gördü.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 213 metre yüksekliğindeki gökdelene tırmanan adam çatıda gözaltına alındı.

Ofis çalışanları Fransız tırmanıcının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Ofis çalışanları Fransız tırmanıcının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fransız Örümcek Adam, “Bir iyi çılgın vardır bir de kötü çılgın… Fakat insanlar benim hakkımda havalı bir çılgın olduğumu söylüyor” dedi.

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 10:10 29.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more