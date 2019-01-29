Fransız Örümcek Adam 213 metrede gözaltına alındı

Dünya’nın farklı ülkelerine giden ve buralardaki gökdelenlere tırmanarak, “Şehir tırmancısı” olduğunu söyleyen Fransız Alain Robert Filipinler’i karıştırdı. Uluslararası kamuoyu tarafından Fransız Örümcek Adam” lakabını alan 56 yaşındaki Robert, bugün Makati’deki GT International Tower isimli gökdelene tırmandı.

Hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan gökdelene çıplak elleriyle tırmanan Robert gökdelendeki ofis çalışanlarını resmen şaşkına çevirdi.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 213 metre yüksekliğindeki gökdelene tırmanan adam çatıda gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fransız Örümcek Adam, “Bir iyi çılgın vardır bir de kötü çılgın… Fakat insanlar benim hakkımda havalı bir çılgın olduğumu söylüyor” dedi.