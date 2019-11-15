‘Friends’le ilgili çarpıcı iddia: Ona her zaman aşıktı

ABD’de 1994-2004 yılları arasında yayınlanan Friends dizisi, final yapmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen gündemden düşmüyor. Son günlerde dizi ekibinin özel bir bölüm için yeniden bir araya geleceği konuşulurken, ABD ve İngiliz basını bomba bir iddiayı manşetlerine taşıdı.

Dizide Chandler ve Monica’yı oynayan Matthew Perry ve Courteney Cox’a yakın bir kaynak çarpıcı bilgiler verdi. İsmi verilmeyen kaynak, dizide birlikte olan ikiliden Perry’nin Cox’a karşı hisleri olduğunu söyledi.

‘Matthew ona her zaman aşıktı’ diyen kaynak, 50 yaşındaki oyuncunun sevgisinden hiç vazgeçmediğini öne sürdü.

Dizi hayranlarını heyecanlandıran iddia sonrası iki oyuncu da herhangi bir açıklamada bulunmadı.