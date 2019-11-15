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‘Friends’le ilgili çarpıcı iddia: Ona her zaman aşıktı

Friends dizisinin iki yıldızıyla ilgili bir iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü. Matthew Perry ve Courteney Cox'a yakın bir kaynak, Perry'nin Cox'a dizi boyunca aşık olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
10:27 -
Haberler Dünya
‘Friends’le ilgili çarpıcı iddia: Ona her zaman aşıktı

ABD’de 1994-2004 yılları arasında yayınlanan Friends dizisi, final yapmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen gündemden düşmüyor. Son günlerde dizi ekibinin özel bir bölüm için yeniden bir araya geleceği konuşulurken, ABD ve İngiliz basını bomba bir iddiayı manşetlerine taşıdı.

Perry ve Cox yıllar sonra bu pozu paylaşmıştı.

Dizide Chandler ve Monica’yı oynayan Matthew Perry ve Courteney Cox’a yakın bir kaynak çarpıcı bilgiler verdi. İsmi verilmeyen kaynak, dizide birlikte olan ikiliden Perry’nin Cox’a karşı hisleri olduğunu söyledi.

‘Matthew ona her zaman aşıktı’ diyen kaynak, 50 yaşındaki oyuncunun sevgisinden hiç vazgeçmediğini öne sürdü.

Friends ekibi, Jennifer Aniston’ın paylaştığı fotoğrafla bir araya gelmişti.

Dizi hayranlarını heyecanlandıran iddia sonrası iki oyuncu da herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Son güncelleme: 10:32 15.11.2019
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