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Game of Thrones’ta şaşırtan isim! Kimliğini CIA açıkladı

Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi bulunan Game of Thrones, geçtiğimiz hafta final sezonuyla yayına başladı. Dizinin hayranları o günden bu yana senaryoyla ilgili çeşitli teoriler üretirken, 8. sezonun 2. bölümünde sürpriz bir isimin de rol aldığı ortaya çıktı. 

Sozcu.com.tr
14:16 -
Haberler Dünya
Game of Thrones’ta şaşırtan isim! Kimliğini CIA açıkladı

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) eski başkan yardımcısı David Cohen, küçük bir rolle izleyicilerin karşısına çıktı. Bölümün yayınlanmasının ardından CIA’nin Twitter hesabından esprili bir paylaşım geldi.

Mesajda, “CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir. Görünüşe göre bazen başka alemlere kadar uzanır… Küçük bir kuş, eski başkan yardımcımızın Game Of Thrones’un bu geceki bölümünde Westeros’ta gezindiğini fark etti” ifadeleri yer aldı.

David Cohen de CIA’in bu paylaşımına cevap vererek, “Kimliğimi ortaya çıkarmanın yolu” yazdı.

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