Game of Thrones’ta şaşırtan isim! Kimliğini CIA açıkladı

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) eski başkan yardımcısı David Cohen, küçük bir rolle izleyicilerin karşısına çıktı. Bölümün yayınlanmasının ardından CIA’nin Twitter hesabından esprili bir paylaşım geldi.

Mesajda, “CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir. Görünüşe göre bazen başka alemlere kadar uzanır… Küçük bir kuş, eski başkan yardımcımızın Game Of Thrones’un bu geceki bölümünde Westeros’ta gezindiğini fark etti” ifadeleri yer aldı.

David Cohen de CIA’in bu paylaşımına cevap vererek, “Kimliğimi ortaya çıkarmanın yolu” yazdı.