Gana’da yasa dışı maden operasyonu: 62 gözaltı

Batı Afrika ülkelerinden Gana’da, yasa dışı faaliyet gösteren madenlere yönelik operasyonda 62 çalışan yakalandı.

Polis Sözcüsü Kwaku Buadu Peprah, ülkenin batısındaki Kenyasi bölgesinde yasa dışı işletilen madenlere yönelik operasyon düzenlendiğini, buralarda çalışan 2’si kadın 62 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Tarihte, “Altın Körfezi” olarak adlandırılan Gana, Afrika’nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor. AA