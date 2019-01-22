Gazetecileri afişe eden Netanyahu’nun seçim kampanyası tepki çekti

İsrail erken seçimlere hazırlanıyor… Son zamanlarda hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla zor günler geçiren İsrail Başbakanı Netanyahu’nun seçim kampanyası ise büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Kendisi hakkındaki yolsuzluk haberlerini yapan tanınmış muhalif gazetecilerin resimlerini kullanan afişte “Onlar değil siz karar vereceksiniz. Onlara rağmen Netanyahu’yu seçin!” yazıyor. Likud logolu dev afişler otobanlardaki billboardlarda yer alıyor ve şimdiden ülkede pek çok kesimden tepki topladı.

Netanyahu daha önce yaptığı konuşmalarda hali hazırda “Seçim sonuçlarına solcu aktivistler değil halk karar verecek” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Ülkedeki Netanyahu muhalifleri başbakanın iktidarı kaybetmesi halinde hakkındaki iddialar ve soruşturmalar kapsamında hapse gireceğini ileri sürüyor.