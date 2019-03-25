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Gazze’de füze gerilimi… İsrail asker yığıyor

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı belirtilen bir roketin Tel Aviv'in kuzey bölgesinde bir eve düşmesinin ardından sınıra iki tugay konuşlandırdı.

12:28 -
Haberler Dünya

Gazze tarafından İsrail'in Mişmerek bölgesine füze fırlatılmış, İsrail'de kırmızı alarm verilmişti. İsrail ordusunun, olayın ardından saldırıya hazırlandığı öğrenildi.

İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, Gazze sınırına iki tugayın konuşlandırıldığını açıkladı. Tuğgeneral Manelis, ordunun binlerce askeri göreve çağırdığını söyledi.

Öte yandan İsrail'in Kerem Şalom ve Erez sınırını kapattığı öğrenildi. İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 6 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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Son güncelleme: android-time 12:38 25.03.2019
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