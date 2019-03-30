Gazze’de tansiyon yükseliyor! Yıl dönümü öncesi 1 Filistinli can verdi

Filistinlilerin “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adını verdikleri İsrail’i protesto ettikleri gösteri nedeniyle bölgede tansiyon yükseliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı sınıra yakın bölgedeki protesto gösterisinde 20 yaşında bir Filistinli’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada gencin başına, İsrailli askerler tarafından atılan bombadan çıkan şarapnel parçalarının isabet ettiği belirtildi.

İsrail Ordusu ise yaptığı açıklamada, sınırın çeşitli noktalarında toplanan Filistinlilerin tel örgülere doğru patlayıcı madde ve taş fırlattığını, İsrail askerlerinin ise bunun üzerine ateş açtığını kaydetti. Ancak görgü tanıkları öldürülen gencin başına şarapnel parçası isabet ettiği anda, sınırdan en az 100 metre uzaklıkta olduğunu aktardı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi sınırında 30 Mart 2018’de başlattığı ve “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı verdikleri protesto gösterilerinde şu ana dek 259 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, söz konusu protesto eylemleriyle İsrail ve Mısır tarafından Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılmasını ve İsrail tarafından işgal edilen bölgelerin kendilerine iade edilmesini talep ediyor.