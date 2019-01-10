Genç sunucunun kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Avustralya'da bir haber sunucusunun canlı yayında giydiği kıyafet sosyal medyanın gündemine oturdu.

Avustralya’da yayın yapan Kanal 9’un haber spikeri Samantha Heathwood, her zaman olduğu gibi önceki gün yine kamera karşısına geçti.

Bülteni sunmaya başlayan Heathwood’un adı, ülkede kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Bu durumun sebebi ise genç sunucunun kıyafet seçimiydi.

Heathwood’un giydiği ceketin kesiminin erkek cinsel organına benzediğini savunan sosyal medya kullanıcıları, ‘Yayına çıkmadan önce bunu kimse fark etmedi mi?’ yorumunda birleşti.