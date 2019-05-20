Gizli kameraya yakalandı: Köpeğin bakıcısı çırılçıplak soyundu

ABD, köpek bakıcısı Casey Brengle’ı konuşuyor… Ülkede son dönemde evcil hayvan sahipleri tarafından sıklıkla kullanılan Wag! isimli uygulama aracılığıyla köpeğine bakıcı arayan Rosie Brown, 26 yaşındaki Brengle’ı buldu. Brengle ile anlaşan ve evine çağıran Brown daha sonra kuzeninin farklı bir kentte düzenlenen düğünü için evden çıktı.

Dört gün boyunca evde olmayacağını Brengle’a söyleyen Brown düğüne gidince de hayatının şokunu yaşadı. Gitmeden önce evin farklı noktalarına gizli kamera yerleştiren Brown, telefonuna bildirim gelince evde bir hareketlilik olduğunu anladı. Gizli kameranın sadece mutfakta olduğunu tahmin eden Brengle’ın eve bir erkek çağırdığını görünce dehşete kapılan Brown’ın tatili kabusa döndü.

Brown’ın köpeklerine hakaret eden Brengle’ın adam ile birlikte yatak odasına gittiği kamera kayıtlarına kaydedildi. Bir süre sonra yatak odasından çıkan çiftin daha sonra çıplak bir şekilde salona geçtiği ve kanepede oturduğunu gören Brown, “Bu kanepeyi yeni satın almıştık. Bu kabul edilemez” diyerek şikayet etti. Sosyal uygulama üzerinden 26 yaşındaki Brengle’ı şikayet eden Brown bütün yasal yolları deneyeceğini de vurguladı.