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Gizli kameraya yakalandı: Köpeğin bakıcısı çırılçıplak soyundu

ABD'de evcil hayvanlara bakıcılık yapan ve gezdiren serbest çalışanları bir araya gelen Wag! isimli uygulamayı kullanan bir aile hayatlarının şokunu yaşadı. Düğüne gittikleri için köpeklerine bu platformdan bakıcı bulan ailenin evine gelen kadın, evi boş bulunca adeta çıldırdı. Salondaki kanepe üzerine çırılçıplak oturan kadın daha sonra eve erkek arkadaşını çağırdı. İkili ev sahibinin yatak odasına girerek kameralar önünde sevişti.

Sozcu.com.tr
10:57 -
Haberler Dünya
Gizli kameraya yakalandı: Köpeğin bakıcısı çırılçıplak soyundu

ABD, köpek bakıcısı Casey Brengle’ı konuşuyor… Ülkede son dönemde evcil hayvan sahipleri tarafından sıklıkla kullanılan Wag! isimli uygulama aracılığıyla köpeğine bakıcı arayan Rosie Brown, 26 yaşındaki Brengle’ı buldu. Brengle ile anlaşan ve evine çağıran Brown daha sonra kuzeninin farklı bir kentte düzenlenen düğünü için evden çıktı.

Bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Dört gün boyunca evde olmayacağını Brengle’a söyleyen Brown düğüne gidince de hayatının şokunu yaşadı. Gitmeden önce evin farklı noktalarına gizli kamera yerleştiren Brown, telefonuna bildirim gelince evde bir hareketlilik olduğunu anladı. Gizli kameranın sadece mutfakta olduğunu tahmin eden Brengle’ın eve bir erkek çağırdığını görünce dehşete kapılan Brown’ın tatili kabusa döndü.

Ev sahibi, 26 yaşındaki bakıcının yeni satın aldığı kanepe üzerine çırılçıplak oturmasına ve eve sevgilisini çağırmasına adeta ateş püskürdü.

Brown’ın köpeklerine hakaret eden Brengle’ın adam ile birlikte yatak odasına gittiği kamera kayıtlarına kaydedildi. Bir süre sonra yatak odasından çıkan çiftin daha sonra çıplak bir şekilde salona geçtiği ve kanepede oturduğunu gören Brown, “Bu kanepeyi yeni satın almıştık. Bu kabul edilemez” diyerek şikayet etti. Sosyal uygulama üzerinden 26 yaşındaki Brengle’ı şikayet eden Brown bütün yasal yolları deneyeceğini de vurguladı.

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