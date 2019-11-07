Göçmenler Yunan askerlerinden gördüğü işkenceyi anlattı: İlacımı istediğimde bile dövdüler

Düzensiz göçmenlerden Mısır uyruklu Ahmet Cuma, Yunanistan’a gittikten sonra oradaki askerler tarafından yakalandığını anlattı. Yunan askerlerinin kendilerine çok kötü davrandığını, kendisi de dahil gruptaki bazı kişileri yumrukla ve sopayla darp ettiklerini belirten Cuma, “Çantamızda bulunan ilaçlarımızı, paramızı ve telefonlarımızı aldılar. Bize çok kötü davrandılar. Sonra benim yüzüme yumruk attılar, gözlerim morardı. Bazı arkadaşlara demir sopayla vurdular” dedi.

Mısırlı Velit Cemal ise Yunanistan’da yakalandıktan sonra bir karakola götürüldüklerini ve tüm eşyalarının alındığını söyledi. Karakolda Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darp ettiğini anlatan Cemal, şunları kaydetti:

“Hastaydım, ilaç kullanıyordum. Çantamı aldıkları için ilaçlarımı alamadım. İlacımı istediğimde beni dövdüler. Aç ve susuz bir şekilde karakolda 2 gün kaldıktan sonra Meriç Nehri kenarına getirdiler. Bizi dövdükten sonra nehre attılar. Su seviyesi fazla yüksek olmadığı için Türkiye tarafına geçtik. Türk askeri geldi bizi yakaladı, bize çok iyi davrandı. Göç İdaresine getirildik. Yemek verdiler, ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah Türkiye’den razı olsun.”

İKİ YILDA 37 BİN 271 GÖÇMEN GÖNDERİLDİ

Yunan hudut birliklerince, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye gönderildiği iddia edilen 252 göçmen, 3 gün önce sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanmıştı. Bu son olay, Yunanistan’ın yasa dışı geçiş yapan düzensiz göçmenleri uluslararası sözleşmelere aykırı olarak zorla geri gönderdiği iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan 27 Ekim’de yapılan açıklamayla, bu hukuka aykırı uygulamalara tepki gösterilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye’ye geri ittiği belirtilerek, Yunan makamlarına, bu durumu inkar etmek yerine uluslararası hukuka aykırı bu uygulamayı düzeltme çağrısında bulunulmuştu. Açıklamada, 2018’de 11 bin 867, bu yılın ilk 10 ayında ise 25 bin 404 düzensiz göçmenin Yunanistan’dan Türkiye’ye geri itildiği bildirilmişti. (AA)