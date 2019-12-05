Göçmenleri kandırmak için sahte sınır kapısı kurdu!

Göçmenler Finlandiya’ya geçtiklerini sanarak bölgede bir süre yürümüş, ardından gerçek sınır muhafızları tarafından durdurulmuştu.

Muhafızlar Güney Asyalı göçmenlere hâlâ Rusya’da, Vıborg’un bataklıklı ormanlarında olduklarını söylemişti.

Rus sosyal medya sitelerinde yayılan videolarda sınır muhafızlarının karanlıkta göçmenlere fener tutarak yaklaştığı, köknar ormanındaki göçmenlerin ellerini kaldırdığı görülüyor.

Kaçakçının göçmenlerden kişi başı 10 bin euro aldığı belirtiliyor. BBC’nin aktardığına göre göçmenler ve kaçakçı 28 Kasım’da gözaltına alındı.

St. Petersburg’da bir mahkeme göçmenlerin sınır dışı edilmesine karar verdi. İnsan kaçakçısının tutukluluğu devam ediyor.