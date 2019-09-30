Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gökdelenlerin arasına daldı, yürekleri ağza getirdi!

Avustralya´da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Her yıl düzenlenen hava şovuna katılımın hayli yüksek olduğu açıklandı.

21:10 -
Haberler Dünya

Avustralya’nın Brisbane kentinde her yıl düzenlenen ‘Brisbane Air Show 2019’a C-17A Globemaster tipi askeri kargo uçağı damga vurdu. Gökdelenlerin arasından alçak uçuş yapan kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Yerel medya, C-17A kargo uçağının rotasının daha önceden belirlendiğini ve olası bir acil durumda, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen gösteride, FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı da gösteri uçuşu yaptı. DHA

Avustralya
Son güncelleme: 21:11 30.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more