Gökyüzünde esrarengiz görüntü… Sosyal medya ikiye bölündü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El-Ayn şehri sakinleri, gökyüzündeki alışılmadık bir olaya tanık oldu.

Görgü tanıklarından birinin Twitter’da paylaştığı görüntülerde, gökyüzünde rengi diğer bulutlara göre çok daha koyu olan sabit bir dairenin belirdiği görülüyor.

Video sosyal medyada tartışmalara yol açarken, bazı izleyenler bu olgunun iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olabileceği tahmininde bulundu.

Diğer bir grup ise bu görüntünün uzaylıların istilasının delili olduğunu iddia etti.