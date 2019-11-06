Gölün ortasında dehşete düşüren görüntü! Bunu yapan insan olamaz

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan Bryant Fritz, balık tutmak için Kaufman Gölü’ne gittiğinde gözlerine inanamadı. Gölün yaklaşık 15 metre açıklarında bir kafesin içinde suya gömülmüş köpeği gören Fritz, tereddüt etmeden yardıma koştu.

Köpeği suyun içinden çıkaran Fritz hızla veterinere götürdü. Hayvanın saatlerdir suda olduğunu ve hipotermi geçirdiğini belirten veteriner hemen tedaviye başladı.

Köpeğin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Fritz, tedavi gören hayvanın durumunun iyi olduğunu ve yeni bir yuva arandığını söyledi.

Hayvan hakları örgütleri söz konusu olaya isyan ederken, köpeği ölüme terk eden kişi ya da kişilerle ilgili polis soruşturma başlattı.