Görenler inanamadı! Uçak köprüye sıkıştı

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Durgapur şehrinde bugün sabah işlerine gitmek için yola çıkanlar eşine az rastlanır bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.

Yıllardır kullanılmayan bir uçağın gövdesini taşıyan kamyon, bir köprünün altından geçerken büyük bir gürültüyle durdu.

Uçağın tavanı köprünün altına sıkışırken, kamyonun yolu kapatmasıyla bölgede kilometrelerce trafik oluştu.

Köprünün yakınlarından geçenler ilk etapta görüntüye anlam vermekte zorlanırken, kurtarma ekiplerinin saatlerce süren çabasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.