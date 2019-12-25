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Görgüsüz fenomen! Milyonluk aracı helikopterden attı

Rusya’da Igor Moroz adlı bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı. Yere çakılan milyonlarca lira değerindeki araç hurdaya döndü.

13:03 -
Haberler Dünya

Rusya'nın Karelia Özerk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen olayda, Moroz’un aracı bir helikoptere bağlanarak metrelerce yükseğe çıkarıldı.

Taşıyıcı halatları serbest bırakılan cip yere çakılınca neredeyse düz bir hale geldi.

Olayı oturduğu sandalyeden seyreden ve daha sonra yassılaşmış aracın üzerine çıkan blogger, “Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu benim hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim” dedi.

Youtube’ta 62 bin takipçisi olan Moroz’un videosu kısa sürede 1 milyondan fazla kez izlendi. (DHA)

Son güncelleme: 13:04 25.12.2019
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